Zeugen gesucht : Erneut stinkende Substanz in Arztpraxis in Ratzeburg gekippt

Schon Anfang März hatten Unbekannte Buttersäure in die Praxis gekippt.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

30. September 2021, 18:20 Uhr

Ratzeburg | Wer hat etwas gegen diese Praxis in Ratzeburg? Zwei Anschläge mit übelriechenden Flüssigkeiten musste eine Arztpraxis in der Domstraße mittlerweile in diesem Jahr über sich ergehen lassen.

Bereits am ersten Märzwochenende 2021 war Buttersäure durch unbekannte Täter in die Praxis eingeflößt worden. Genutzt wurde dafür der Briefschlitz.

Zweiter Anschlag am Wochenende

Jetzt roch es in der Praxis am Montag, 27. September, erneut enorm unangenehm. Wieder war laut der Ermittlungen der Polizei eine stinkende Flüssigkeit durch den Briefschlitz gekippt worden. Der oder die Täter müssen über das Wochenende 24. bis 27. September zugeschlagen haben.

„Ob es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte, wird noch überprüft. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt“, teilt Christian Braunwarth, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Lübeck.

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die eventuell verdächtige Personen rund um die Taten Anfang März oder zwischen dem 24. und 27. September rund um die Praxis in der Ratzeburger Domstraße beobachtet haben könnten.

Die Hinweise nimmt die Kripo Ratezeburg telefonisch unter (04541)-8090 entgegen