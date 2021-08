Coronavirus in Stormarn : Zahlreiche Neuinfektionen lassen Inzidenzwert weiter ansteigen

Die Coronazahlen in Stormarn steigen weiter deutlich an und heben den Inzidenzwert auf mittlerweile nur noch knapp unter 40

Bad Oldesloe | Innerhalb von 24 Stunden sind im Kreis Stormarn 22 bestätigte Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Das berichtet das Gesundheitsamt des Kreises am Dienstag, 10. August. Inzidenz steigt auf 39,3 Die Zahl der aktuell nachweislich infizierten Kreisbürger stieg dadurch auf 151. In den vergangenen sieben Tagen mussten 96 zusätzliche Neuinfektionen be...

