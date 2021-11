Coronavirus in Stormarn : Zahlreiche Neuinfektionen im Kreis am Wochenende bestätigt

Der Inzidenzwert im Kreis Stormarn liegt zum Wochenstart über 90. Das ist eine der höchsten Inzidenzen in Schleswig-Holstein.

Bad Oldesloe | Über das Wochenende sind in Stormarn 56 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Diese setzen sich zusammen aus 42 bestätigten Fällen am Samstag, 30. Oktober, 13 am Sonntag, 31. Oktober, und bisher einem am Montag, 1. November (Stand: 14 Uhr). Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie in Stormarn auf 8846. Davon ge...

