„Corona in sämtlichen Kitas“ : Zahlreiche Infektionen in Kitas verunsichern Eltern in Stormarn

Laut Kreis sind sämtliche Kitas in Stormarn von Corona betroffen. Eltern berichten, dass es in einzelnen Gruppen zahlreiche Fälle gebe. Das Gesundheitsamt sehe darin mit Blick auf die Landesverordnung kein Problem.

Bad Oldesloe | Zahlreiche Kita-Gruppen sind in Stormarn von Corona-Fällen betroffen. „Inzidenzbedingt sind Covid-Fälle in sämtlichen Kindertagesstätten des Kreises bekannt“, sagt die Leiterin des Fachbereichs „Gesundheit und Soziales“, Dr. Edith Ulferts. Doch selbst bei einer höheren Anzahl werden die Gruppen mittlerweile nur noch in absoluten Ausnahmefällen gesc...

