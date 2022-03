Krieg in der Ukraine : Zahlreiche Bargteheider bei großer Friedenskundgebung am Rathaus

Aufgerufen hatte zu der Mahnwache der Verein „Bunte Vielfalt Bargteheide“. Es nahmen auch Vertreter aus Verwaltung, Politik, Vereinen und von der Feuerwehr teil.

Bargteheide | In stillem Gedenken haben am Donnerstagabend. 3. März, zahlreiche Bargteheider Bürger bei einer Mahnwache vor dem in blau-gelben Farben angestrahlten Rathaus der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht. Viele hielten Kerzen in der Hand hielten Plakate mit der Forderung nach Frieden hoch. Der Schock über den russischen Einmarsch in die Ukraine und die...

