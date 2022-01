Fußball-Oberliga Süd : Kein Winterwechsel: Mika Clausen bleibt vorerst dem SV Eichede erhalten

Wenn Fußball-Oberligist SV Eichede am Montag, 10. Januar 2022, wieder das Training aufnimmt, wird auch Mika Clausen dabei sein. Ein Wechsel des talentierten Mittelfeldspielers ist vorerst vom Tisch.

Steinburg | Das erste Punktspiel im Jahr 2022 bestreiten die Oberliga-Fußballer des SV Eichede zwar erst am Samstag, 5. März, gegen den Oldenburger SV. Doch bereits am Montag, 10. Januar, bittet Trainer Denny Skwierczynski seine Schützlinge zum ersten Training in Vorbereitung auf die Restrunde. Dabei sein wird dann auch Youngster Mika Clausen, der sich gegen eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.