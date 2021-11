Dritte Etappe gestartet : XXL-Schwertransport auf dem Weg von Geesthacht nach Oststeinbek

Der 700-Tonnen-Transport führt über 45 Kilometer nach Stormarn, wo ein Umspannwerk an der A1 modernisiert werden soll. Es ist der erste von insgesamt vier Trafo-Transporten.

Geesthacht/Oststeinbek | Was für ein Koloss! Der mehr als 700 Tonnen wiegende Schwertransporter, der einen XXL-Trafo geladen hat, ist unterwegs nach Oststeinbek. In der Nacht zum Montag soll er die dritte Etappe der insgesamt 45 Kilometer langen Strecke zurücklegen. Zum Start um 19.40 Uhr in Geesthacht verfolgten Hunderte Schaulustige das Spektakel. Nach zwei Stunden hatte...

