Wettkampf der Poeten : Wort für Wort – Bargteheider Poetry-Slam im Kleinen Theater

Poetinnen und Poeten wetteifern einmal mehr mit Worten um Ruhm, Ehre und den Applaus der Zuhörerschaft. Die Veranstaltung findet am 16. Dezember im Kleinen Theater Bargteheide statt.

Bargteheide | Der Poetry-Slam „Wort für Wort“ mit seinen beiden lokalen Gastgebern Lennart Hamann und Hannes Maaß ist aus der Kulturszene im Kreis nicht wegzudenken. Und so soll das Event auch in der Corona-Pandemie nicht ausfallen. Dafür haben sich die Veranstalter entschieden, die am Donnerstag, 16. Dezember, ins Kleine Theater zu laden. Es ist das Comeback an...

