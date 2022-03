Halfpipe gestalten : Workshop für neues Graffiti an der Skateanlage Ahrensburg

In den Osterferien organisieren das Bruno-Bröker-Haus und der Stadtjugendring einen Workshop, bei dem Jugendliche die Halfpipe an der Manfred-Samusch-Straße in Ahrensburg mit Farbe gestalten.

Ahrensburg | Die Ahrensburger Skateanlage soll von Jugendlichen einen frischen „Anstrich“ erhalten. Wie dieser genau aussehen soll, können die Künstler selbst entscheiden. In den Osterferien organisieren das Bruno-Bröker-Haus und der Stadtjugendring dafür einen Workshop, bei dem gemeinsam die Idee für das Motiv entwickelt und der Umgang mit Spraydosen geübt wird. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.