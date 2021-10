Wohnungssuche in Bargteheide : Mutter mit vier Kindern droht Obdachlosigkeit – Stadt bittet um Unterstützung

Zum 1. November verliert eine Mutter, die mit ihren vier Kindern zusammenlebt, ihre Wohnung. Das Ordnungsamt und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bargteheide unterstützen die Suche nach einer neuen Bleibe.

Bargteheide | In weniger als einer Woche steht eine alleinerziehende Mutter mit ihren vier Kindern und ihrem gesamten Hab-und-Gut auf der Straße – es sei denn, es findet sich bis zum 1. November eine Lösung. Wohnungssuche bisher vergebens Doch warum ist die Frau in eine so missliche Lage geraten? „Alle Versuche, für die Familie eine neue Wohnung zu finden, sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.