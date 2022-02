Wohnungseinbruch in Ahrensburg : Täter brechen über die Balkontür ein, stehlen aber nichts

Nach einem Wohnungseinbruch in der Straße An der Schlossgärtnerei in Ahrensburg sucht die Kriminalpolizei mögliche Zeugen.

Ahrensburg | Nach mehreren Einbrüchen in jüngster Vergangenheit waren nun wieder Kriminelle in Ahrensburg auf Diebestour – am Donnerstag, 24. Februar, zwischen 18 Uhr und Mitternacht in der Straße An der Schlossgärtnerei. Sie nahmen allerdings nichts mit. Räume im 1. Obergeschoss durchsucht Nach Angaben der Polizei drangen die Täter durch die Balkontür im 1....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.