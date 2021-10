Anwohner hörten Explosionen : Wohnmobil in Gewerbegebiet in Glinde ausgebrannt

Zunächst ging man davon aus, dass eine Lagerhalle brennen würde.

Glinde | Ein Feuer hat am frühen Sonntagmorgen, 24. Oktober, ein Wohnmobil in einem Gewerbegebiet in Glinde komplett zerstört. Anwohner hatten am Biedenkamp den Brand bemerkt und mehrere Explosionen gehört. Sie vermuteten zunächst, dass eine Lagerhalle brennen würde und setzten einen Notruf ab. Wohnmobil brennt in voller Ausdehung Um 5.31 Uhr wurden d...

