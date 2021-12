Aktuelle Corona-Inzidenzen : Inzidenzwerte in den Stormarner Städten sehr unterschiedlich hoch

Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tage 136 Coronafälle mehr als in demselben Zeitraum der Vorwoche an das Gesundheitsamt gemeldet. Es gibt dabei besonders betroffene Städte im Kreis.

Bad Oldesloe | Wie schon in der Vorwoche lag der Schwerpunkt der Corona-Neuinfektionen im Süden des Kreises und an der Stadtgrenze zu Hamburg. Die meisten Neuinfektionen traten laut der Kreisverwaltung Stormarn innerhalb der vergangenen sieben Tage nämlich in Ahrensburg auf. Dort wurden 76 neue Fälle gemeldet. Auch in Reinbek (60) und Glinde (50) gab es in Relati...

