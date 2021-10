WAS Stormarn im „Hansebelt“ : Wirtschaftsförderer präsentieren sich auf Messe erstmals gemeinsam

Die Wirtschaftsförderer aus Ostholstein, dem Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Lübeck und Stormarn sind auf der Expo real in Stormarn unter einem Dach zu finden

Bad Oldesloe | Der Kreis Stormarn auf der großen Bühne der internationalen Immobilienwirtschaft. Diese Möglichkeit ergibt sich für die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH( WAS) vom 11. bis zum 13. Oktober in München. Denn in diesem Zeitraum trifft sich dort die internationale Immobilienwirtschaft auf der Messe „Expo Real“. Laut der Organisatoren ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.