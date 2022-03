Zeugenaufrufe der Polizei : „Wir sind für jeden Hinweis dankbar“

Beobachtungen sind manchmal banal, wirken nicht weiter wichtig. Doch im Falle einer Straftat sind sie für die Polizei entscheidend.

Bad Oldesloe/Ahrensburg | Ein Mann mit schwarzer Kappe, Mundschutz und dunkler Kleidung, der an einem Haus wartet. Ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen, dass noch nie zuvor in dieser Straße stand. Oder eine Frau, die an verschiedenen Tagen ganz unauffällig durch die Gegend schlendert. Gewöhnliche Beobachtungen führen auf die Spur der Kriminellen Beobachtungen sind manchm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.