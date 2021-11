Achtung Wildwechsel : Das sollten Autofahrer im Kreis Stormarn beachten – zwei Förster klären auf

Warum Wild gerade jetzt aktiv ist und auf welchen Straßen im Bereich der Försterei Reinbek und Lütjensee es einen starken Wildwechsel gibt, beantworten die beiden Förster Maximilian Scheel und Fritz Wolter im Interview.

Reinbek/Lütjensee | Besonders in der Dämmerung sollten Autofahrer jetzt vorsichtig fahren: Denn die Zeitumstellung am Wochenende erhöht das Wildunfallrisiko, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) mitteilt. Durch das Zurückdrehen der Uhren fällt nämlich der Berufsverkehr genau in die Zeit, in der sich Rehe und Wildschweine von einer Straßenseite zur anderen wagen. Der Z...

