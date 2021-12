Kultur in Stormarn : Wie man jetzt Veranstaltungen in Ahrensburg im Blick behalten kann

Seit Anfang Dezember ist der neue Veranstaltungskalender, der an die Datenbank von Hamburg Tourismus angeschlossen ist, freigeschaltet. Ahrensburger Termine werden jetzt auch in anderen Städten ausgespielt.

Ahrensburg | Bad Oldesloe, Reinfeld, Glinde und der Kreis Stormarn sind schon an die Veranstaltungsdatenbank von Hamburg Tourismus angeschlossen, nun folgt auch die Stadt Ahrensburg. Seit Anfang des Monats ist der neue Kalender auf der Internetseite der Stadt freigeschaltet. Veranstaltungen auch aus anderen Städten abrufbar Wer sich fragt, was in Ahrensburg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.