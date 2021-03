Bad Oldesloe : Corona-Zeiten stellen Fahrschulen vor Herausforderung

Wie vieles im Land, mussten auch die Fahrschulen pausieren, Fahrlehrer warten sehnsüchtig auf den Neuanfang.

Bad Oldesloe | Vor Horst Kleber liegt ein großer Berg – ein Berg von Fahrschülern, die jetzt Fahrstunden nehmen wollen und im Theorieunterricht einen Platz haben möchten – und zwar möglichst bald. Die Fahrschule Sepp Weiss ist die älteste in Bad Oldesloe, und Inhaber Horst Kleber hat in den 36 Jahren, die er das Unternehmen leitet, so etwas noch nicht erlebt. Pro...

