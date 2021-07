Einbruch in Großhansdorf : Wie kamen die Täter in das Zweifamilienhaus?

Nach einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Waldgemeinde Großhansdorf sucht die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg mögliche Zeugen.

von Volker Stolten

19. Juli 2021, 11:13 Uhr

Großhansdorf | Einbrecher sind am Sonntag, 18. Juli, zwischen 9.30 und 18 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in Großhansdorf eingestiegen. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht daheim. Wie die Täter ins Zweifamilienhaus im Elchweg gelangten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Stehlgutes ist nicht bekannt.

Hat jemand Verdächtiges gesehen?

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer Verdächtiges auch im Umfeld des Tatorts gemacht hat, möge sich bitte melden. Die Beamten sind unter der Rufnummer (04102) 809-0 zu erreichen.