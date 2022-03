Impfzentrum bis Ende 2022 : Wie geht es nach Corona mit der Oldesloer Jugendherberge weiter?

Bis Ende 2022 ist die Jugendherberge Bad Oldesloe an den Kreis Stormarn als Corona-Impfzentrum und an das Gesundheitsamt vermietet. Doch ob die Immobilie 2023 wieder als Jugendherberge öffne, ist noch unklar.

Bad Oldesloe | Klassenfahrten, Studenten-Kennlerntreffen, Musik- oder Sportcamps sogar bekannterer Teams – die Jugendherberge Bad Oldesloe war jahrzehntelang ein fester Anlaufpunkt für junge Menschen, Familien und Sportler in der Kreisstadt. Jugendherberge bleibt bis Ende 2022 Impfzentrum Seit Ende 2020 ist das Gebäude am Konrad-Adenauer-Ring allerdings an den...

