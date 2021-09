Neue Ideen für die Kreisstadt : Wie es nach dem Abriss der Kaufhausruine in Bad Oldesloe weitergeht

Entsteht bald ein modernes Innenstadthotel in Bad Oldesloe? Oder kommt doch ein großer Einzelhandelsbau? Und was passiert eigentlich mit den Parkplätzen?

Bad Oldesloe | Die letzten Reste der Kaufhaus-Geschichte in Bad Oldesloe werden bald in Schutt liegen. Nach über einem Jahrzehnt als Leerstand-Ärgernis soll die Kaufhausruine in der Lübecker Straße noch 2021 abgerissen werden. Einst war die heute sehr aus der Zeit gefallene Alu-Fassade der Stolz des Kaufhaus „Nickel“, als sie in den 1970er Jahren angebracht wurde...

