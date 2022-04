Nach zwei Jahren Corona-Pause : Wie das Vogelschießen 2022 in Bad Oldesloe ablaufen soll

Zwei Jahre lang ist das Vogelschießen in Bad Oldesloe coronabedingt ausgefallen. Jetzt soll es im Juni 2022 wieder über die Bühne gehen. Die Planungen laufen bereits.

Bad Oldelsoe | In diesem Jahr wird in Bad Oldesloe wieder „der Vogel abgeschossen“. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll am 30. Juni die größte Kinder-Traditionsveranstaltung im Kreis Stormarn ihre Rückkehr feiern. Damit verstummen auch die hartnäckigen Gerüchte, dass das zuletzt aufgrund seines anachronistischen Konzepts auch leicht in der Kritik stehende Fe...

