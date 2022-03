Kfz-Innung Stormarn : Werkstätten rufen zu Verbandskästen-Spenden für die Ukraine auf

Die Kfz-Innung hat eine Aktion gestartet, die eine einfach Art den Menschen in der Ukraine mit Verbandsmaterial zu helfen, ermöglichen soll.

Bad Oldesloe | Die Kfz-Innung in Stormarn hat eine besondere Aktion für Menschen in der Ukraine gestartet. Da Verbandsmaterialien in den Kriegsgebieten dringend benötigt werden, rufen die Stormarner Kfz-Innungsmitglieder Autofahrer dazu auf, Verbandstaschen zu spenden. Alte Verbandstasche an die Ukraine spenden Das funktioniert so, dass die Kfz-Besitzer bei ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.