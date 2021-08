Kripo Reinbek ermittelt : Einbruch in Fischverarbeitungsbetrieb in Wentorf

Täter überwanden den Zaun des Betriebsgeländes und öffneten die Eingangstür des Büros gewaltsam.

25. August 2021, 15:37 Uhr

Wentorf/Reinbek | Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 23./24. August, vermutlich zwischen 1 und 2 Uhr im Südring in Wentorf in einen Fischverarbeitungsbetrieb eingestiegen. Die Täter überwanden nach Polizeiangaben den Zaun des Betriebsgeländes und öffneten die Eingangstür zum Büro gewaltsam. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt, sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Südring in Wentorf beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer: (040) 727 707-0.