Jahreswechsel 2021 – 2022 : Wenige Silvestereinsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Stormarn

Die Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe zählte bis sieben Uhr am Neujahrsmorgen für die Kreise Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und Ostholstein insgesamt 25 Einsätze mit Silvesterbezug.

Bad Oldesloe | Das corona-bedingte Verbot Böller zu verkaufen, scheint auch einen deutlich positiven Einfluss auf die Einsatzstatistiken von Rettungsdienst und Feuerwehren in der Silvesternacht 2021/2022 gehabt zu haben. Jeweils fünf Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr Insgesamt vermeldete die Integrierte Leistelle Süd in Bad Oldesloe von 14 Uhr an Silve...

