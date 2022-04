Glinde : Wellness-Ressort „Vabali Spa“ eröffnet Ende Juni

Die 60-Millionen-Euro-Anlage wird eine der größten Wellnessoasen in Norddeutschland. Die Geschäftsführer Sonja Braun und Cornelius Riehm freuen sich, dass es nach der Bauverzögerung bald losgeht.

Glinde | Eine der größten Wellnessoasen in Norddeutschland samt Hotel entsteht derzeit in Glinde. Geplant ist in der Straße „In der Trift“ ein Ort der Entspannung, der die Gäste in eine fernöstliche Welt entführt. Nun steht der Eröffnungstermin fest. Spa-Anlage eröffnet nach rund zweijähriger Bauzeit Am 26. Juni öffnen sich nach rund zweijähriger Bauzeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.