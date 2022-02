Viele Potentiale und Ideen : Welche Projekte Bad Oldesloe für den Klimaschutz zeitnah angehen will

Laut der neuen Fachbereichsleiterin im Bauamt, die auch für den Bereich Umwelt und Klima zuständig ist, ist die Besetzung der neu geschaffenen Klimaschutzmanagement-Stelle sehr wichtig.

Bad Oldesloe | Nur Visionen und warme Worte oder auch echte Taten ? Der Klimaschutz, so hieß es unlängst bei den Diskussionen um den städtischen Haushalt 2022, werde in Bad Oldesloe groß geschrieben. Die Herausforderung des Klimawandels sei erkannt und werde angenommen – auch auf lokaler Ebene. Da drängt sich die Frage auf, was 2022 konkret passieren soll. Für de...

