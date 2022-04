Keine Maske beim Shoppen : Welche Corona-Regeln in Stormarn ab dem 3. April noch gelten

Schon beim verkaufsoffenen Sonntag am 3. April in Bad Oldesloe kann theoretisch ohne Maske geshoppt werden. Im ÖPNV bleibt die Maskenpflicht derweil bestehen.

Bad Oldesloe | Bald wird man deutlich weniger Menschen mit Masken in der Öffentlichkeit sehen. Denn ab Sonntag, 3. April, tritt auch in Stormarn die nächste Stufe der Coronamaßnahmen-Lockerungen in Kraft. Diese beziehen sich vor allem auf die Maskenpflicht. Keine Maskenpflicht mehr im Einzelhandel ab 3. April Diese entfällt zum Beispiel im Einzelhandel. Schon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.