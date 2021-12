Weihnachten in Bad Oldesloe : Diese Corona-Regeln gelten in den Weihnachts-Gottesdiensten

Bei den 13 Christvespern der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Oldesloe wird außerdem auch eine Maskenpflicht bestehen.

Bad Oldesloe | Insgesamt 13 Heiligabend-Gottesdienste alias Christvespern werden von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Oldesloe an Heiligabend, 24. Dezember, in diesem Jahr angeboten. 3G-Regel plus Maskenpflicht Und damit sie in den verschiedenen Orten stattfinden können, gilt in allen Gottesdiensten die Regel, dass nur Geimpfte, Genesene und Ge...

