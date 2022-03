Corona-Zahlen aktuell : Weiterer Corona-Infizierter in Stormarn verstorben

Das Gesundheitsamt Stormarn hat auch am Mittwoch, 9. März, wieder die aktuellen Coronazahlen für den Kreis veröffentlicht. Die Inzidenz liegt weiterhin knapp unter 800.

Bad Oldesloe | Am Mittwoch, 9. März, vermeldet der Kreis Stormarn insgesamt 431 weitere Corona-Infektionen. Dadurch erhöht sich die die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus Getesteten in Stormarn auf mittlerweile 34.658 Personen. Bisher 1347 Stormarner mit Covid-19 in Kliniken behandelt Von diesen mussten sich laut der Landesmeldestelle seit Begin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.