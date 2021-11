Corona-Regeln zu hart : Weinachtsmarkt in Bad Oldesloe nun doch komplett abgesagt

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass der Weihnachtsmarkt vor dem Kultur- und Bildungszentrum in Bad Oldesloe mit 2G oder 2Gplus Regeln stattfinden muss, zog der Veranstalter jetzt die Reißleine.

Bad Oldesloe | Eine Adventszeit ohne Muzen, ohne Punsch- und Würstchenbude in der Bad Oldesloer Innenstadt? Das wird tatsächlich auch 2021 wieder weitestgehend so sein. Die Entwicklung der Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Absagen über Absagen und nun hat es auch den „Weihnachtszauber“ erwischt, an dem die Stadt Bad Oldesloe laut Bürgermeister Jörg Lembke unbeding...

