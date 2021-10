Advent in Bad Oldesloe : Weihnachtsmannwecken fällt aus, aber der Adventsmarkt findet statt

Zum zweiten Mal in Folge wird das beliebte Weihnachtsmannwecken in Bad Oldesloe ausfallen müssen. Doch der kleine Markt vor dem Kultur- und Bildungszentrum soll stattfinden.

Bad Oldesloe | Aktuell bleiben nur Fotos und Erinnerungen aus Zeiten, als noch niemand an Abstandsregelungen, Hygienebeschränkungen oder Querdenker dachte: das traditionelle Weihnachtsmannwecken auf dem Marktplatz wird es auch 2021 nicht geben. Weiterlesen: Was 2020 in Bad Oldesloe von Weihnachten übrig blieb Diese Nachricht wird viele Oldesloer Familien traur...

