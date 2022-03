Jugendhandball-Oberliga : Tabellenführer TSV Bargteheide feiert Kantersieg gegen TuS Aumühle-Wohltorf

Dem Titelgewinn in der Handball-Oberliga ist die weibliche A-Jugend des TSV Bargteheide am Samstag, 19. März, einen Schritt näher gekommen. Nach dem Kantersieg gegen den TuS Aumühle-Wohltorf steht nun das Topspiel an.

Bargteheide | Die weibliche A-Jugend des TSV Bargteheide hat in der Handball-Oberliga ihre Pflichtaufgabe gegen das sieglose Tabellenschlusslicht TuS Aumühle-Wohltorf souverän gelöst und nach dem 48:18-Erfolg weiter gute Chance auf die Meisterschaft. Mit 25:3 Punkten führen die Stormarnerinnen das Klassement vor dem VfL Bad Schwartau (20:4) und der SH Hamburg-Nord ...

