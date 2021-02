Mehr Kitaplätze, mehr Bäume : Für neue Kindertagesstätte in Trittau wird gerodet

Heute starten die Vorarbeiten für die neue Kita an der Hamburger in Trittau. Das Projekt wird sogar der Natur gerecht.

Trittau | Was lange währt...: Bereits 2015 wurde in Trittau ein passender Standort für die geplante kommunale Kita gesucht und seinerzeit lange und teils kontrovers das Für und Wider diskutiert und abgewogen. Vieles hat sich seitdem bewegt, kam in Tritt. Nun, gut ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.