Kreisvorsitzender aus Brunsbek : Mario Wagner übernimmt: Machtwechsel bei den Schützen in Stormarn

Zwei Jahre lang konnten die Schützen im Kreis aufgrund der Corona-Pandemie keinen Wahlen durchführen. Das wurde nun im großen Stil nachgeholt. Dabei stand der neue Kreisvorsitzende natürlich im Fokus.

Ahrensburg | Auf dem Kreisschützentag in Ahrensburg gab es einen Wechsel an der Spitze. Nach 14 Jahren als Kreisvorsitzender trat Rolf-Peter Fröhlich aus Bargteheide nicht wieder an. Auf ihn folgt der bisherige stellvertretende Kreisvorsitzende Mario Wagner. Der Brunsbeker wurde einstimmig von den Delegierten gewählt. Der neue Vorsitzende ist auch engagierte...

