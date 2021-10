Coronavirus in Stormarn : Was Schüler, Eltern und Lehrer zum Ende der Maskenpflicht sagen

Ab 1. November gilt die Maskenpflicht an Schulen nicht mehr. Viele Betroffenen freuen sich, aber manche sind auch skeptisch.

Bad Oldesloe | Am 1. November fallen an den Schulen in Schleswig-Holstein die Masken. Seit dem 22. Februar war der Mund-Nasenschutz zum Ende der zweiten Corona-Welle hin Pflicht geworden. Jetzt endet diese Maßnahme trotz der wieder steigenden Infektionszahlen. Weiterlesen: Keine Maskenpflicht mehr ab 1. November an Schulen in SH Stimmen von Eltern, Lehren ...

