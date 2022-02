Parkplätze gesperrt : Warum zwei Bäume in der Bahnhofstraße in Ahrensburg gefällt werden

Eine große Rotbuche und eine Roteiche verschwinden aus der Ahrensburger Innenstadt. Bis Freitag, 11. Februar, sind die Mitarbeiter des Bauhofes mit den Baumfällungen beschäftigt. Einige Parkplätze sind gesperrt.

Ahrensburg | Ein Ast nach dem nächsten fällt von einem großen Baum in der Bahnhofstraße. Ein Mitarbeiter des Ahrensburger Bauhofes sägt an den Zweigen. Schaulustige bestaunen die Arbeiten am Montag, 7. Februar. Baumpflege? Fehlanzeige. Mitarbeiter des Bauhofes fällen zwei Bäume in der Bahnhofstraße Bald werden sowohl eine große Rotbuche als auch eine R...

