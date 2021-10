Kunstwerk in Bad Oldesloe : Warum die Streetart von Hera mehr als einfach nur ein Wandgemälde ist

Eine Woche lang entstand das große Bild an der Fassade eines der Hochhäuser in Bad Oldesloe, die ansonsten nur aufgrund von Problemen in den Schlagzeilen sind.

Bad Oldesloe | Der hydraulische Steiger piept, die Hip-Hop Beats pumpen aus den Boxen, Kinder lachen laut in den Gängen unterhalb der zwei großen Hochhäuser – und mitten in diesem Treiben um sie herum schaut die Streetart-Künstlerin Hera kurz ihr fast fertiges neues Werk an der 36 Meter hohen Fassade an – und sie lächelt kurz. Jedes Werk von Hera ist individuell ...

