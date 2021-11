Blutiger Streit : War die Messerstecherei in Schwarzenbek tatsächlich Notwehr?

Zwischen eine Brüderpaar und einem 26-Jährigen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein Mann wurde so schwer verletzt, dass akute Lebensgefahr bestand.

Schwarzenbek | Anwohner der Berliner Straße in Schwarzenbek hörten am Freitag, 5. November, extreme Hilfeschreie, entdeckten zwei stark blutende Männer und riefen sofort den Notruf. Nun teilen die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Ratzeburg mit, was an der Kreuzung Allensteiner Straße / Am Großen Schmiedekamp passiert ist. Weiterlesen: Blutige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.