Ahrensburg : Wanderweg im Ressenbüttel wird für Spielplatz-Neubau gesperrt

Kinder in Ahrensburg dürfen sich auf einen komplett neu gestalteten Spielplatz im Reesenbüttel freuen. Er soll im September fertig sein.

Ahrensburg | Sie wünschten sich Klettergeräte, eine Rutsche und Schaukeln – und jetzt sollen diese Wünsche in Erfüllung gehen. Trotz der Einschränkungen durch die notwendigen Corona-Maßnahmen konnte 2020 in Ahrensburg eine Beteiligungswerkstatt für Kinder aus der Nähe des Spielplatzs im Schulwald Reesenbüttel stattfinden. Spielplatz war in die Jahre gekommen ...

