Zeitreise mit Wandbild : Ein Haus in Bargteheide - und wie es vor 100 Jahren aussah

Eine tolle Idee und ein Gewinn für die Stadt Bargteheide, finden viele Bürger: Eine Künstlerin hat in der Jersbeker Straße ein Bild der alten Fassade auf die Hauswand aufgetragen.

Bargteheide | Auf einer alten Postkarte hatte Sönke Timmermann sein Haus wiederentdeckt. „Das Foto ist vor dem Ersten Weltkrieg entstanden“, sagt er. Seitdem wurde das Gebäude mehrfach umgebaut und hat dabei den Charme der 1900er Jahre ziemlich verloren. Doch wie es damals aussah, können Passanten jetzt an der Fassade in der Jersbeker Straße 15 in Bargteheide en...

