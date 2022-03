Bürgermeisterwahl am 8. Mai : Zwei Frauen im Rennen – Wahlkampf in Bargteheide nimmt Fahrt auf

Bargteheides Amtsinhaberin Birte Kruse-Gobrecht und ihre Herausforderin Gabriele Hettwer erhöhen im Wahlkampfmodus die Schlagzahl. Gewählt wird am 8. Mai.

Bargteheide | In Bargteheide kommt der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Schwung: Bürgermeisterkandidatin Gabriele Hettwer (parteilos), die Unterstützung von der CDU, SPD, FDP und WfB erhält, startet ab sofort mit ihren Wahlständen und Haustürbesuchen. Klinken putzen der Herausforderin Am kommenden Freitag, 1. April, von 14 bis 18 Uhr steht sie...

