Open Air Theater vor Premiere : „Bad Oldesloe macht Theater“ ist bereit für Rückkehr aus Shutdown

Mit „Das Original – Krischan Thegen“ zeigt Bad Oldelsoe macht Theater die erste Produktion seit 2018.

Bad Oldesloe | Die Zeit des Theater-Shutdowns, der in der Pandemie nicht zu verhindern war, ist nun auch in Bad Oldesloe vorbei. Denn die Premiere von „Das Original - Krischan Thegen“ nähert sich mit großen Schritten. Die erste Aufführung am 10. Juli ist gleichzeitig die Rückkehr von „Bad Oldesloe macht Theater“ deren eigentlich geplante Aufführung zur Nachkriegs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.