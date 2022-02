Corona in Stormarn : Vorerst letzte Impfaktion im Ahrensburger Jugendtreff Hagen

Eine gemeinsame Aktion des Jugendtreffs Hagen der Stadt Ahrensburg, des Landes und der KVSH geht in die vorerst letzte Runde. Bei den drei bisher stattgefundenen Impfaktionen haben sich 330 Personen impfen lassen.

Ahrensburg | Wer sich eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung holen möchte, hat am Montag, 7. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Jugendtreff Hagen in Ahrensburg die Möglichkeit dazu. Es wird die vorerst letzte Impfaktion dort sein. Ausweisdokument für Impfung notwendig Impfen lassen können sich Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung ihrer Eltern, ab 14 Jahren ohn...

