Zeugen nach Faustschlag gesucht : Körperverletzung vor einer Tankstelle in Bad Oldesloe

Opfer und Zeugen nach Körperverletzung vor einer Tankstelle in der Industriestraße in Bad Oldesloe gesucht.

Avatar_shz von Volker Stolten

09. März 2021, 14:31 Uhr

Bad Oldesloe | Körperverletzung vor einer freien Tankstelle in Bad Oldesloe: Dazu kam es in der Industriestraße der Kreisstadt bereits am Sonntag, 28. Februar, gegen 18.45 Uhr.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag, 9. März, hat ein Mann beim Verlassen des Verkaufsbereichs der Tankstelle einen vor der Tür wartenden Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich vom Gelände entfernt.

Grauer Kapuzenpulli, schwarze Hose

Der Mann trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose und hatte eine schwarze Tasche dabei. Der Tatverdächtige ist namentlich bekannt. Auf dem Tankstellengelände befanden sich mindestens noch zwei weitere Personen.



Das Opfer, das sich auch entfernte, wird wie folgt beschrieben: 50 bis 55 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, Oberlippenbart, schulterlange Haare, gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Oldesloer Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe ermittelt, sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Opfer oder zur Körperverletzung machen? Dann bitte unter der Rufnummer (04531) 501-0 melden.