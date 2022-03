Corona-Regeln in Stormarn : Von 2G-Plus in der Disco bis zur Maskenpflicht im Einzelhandel

Ab Sonntag 20. März gelten auch in Schleswig-Holstein neue Corona-Regeln. Neben den Kontaktbeschränkungen entfallen auch viele 3G-Regelungen.

Bad Oldesloe | Die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin hoch, die Kritik an Lockerungen wird immer lauter, aber die Landesregierung hält an ihren Plänen für den 20. März fest. Ob das angemessen oder fahrlässig sein wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Fakt ist auch für Stormarn: Ab Sonntag 20. März, gelten viele Corona-Regeln nicht mehr. Die Kontaktbe...

