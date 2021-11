Volkstrauertag in Bargteheide : Gedenken an Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano

Der Volkstrauertag in Bargteheide am Sonntag, 14. November, erinnert unter anderem an die KZ-Überlebende Esther Bejarano, die sich gegen Rassismus und für Freiheit und Brüderlichkeit engagiert hat.

Bargteheide | Vor gut 80 Jahren begann der Rassen- und Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten gegen die damalige Sowjetunion. Der ist ein Thema für die Gestaltung des Volkstrauertages in Bargteheide. Zweites Thema ist die in diesem Jahr verstorbene Aktivistin Esther Bejarano, die sich gegen den immer wieder aufflammenden Rassismus in Deutschland eingesetzt hat. ...

