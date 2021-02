Barsbüttel : Feuer in Bürocontainer eines Reifenhandels sorgt für Großeinsatz

Warum es in einem Bürocontainer auf dem Geländes eines Reifenhandels in Barsbüttel brannte, muss noch ermittelt werden.

Barsbüttel | Nach einer starken Rauchentwicklung wurden am Dienstagabend um 20.19 Uhr die Gemeindefeuerwehr Barsbüttel zu einem Reifenhandel in die Straße Kielredder alarmiert. Als die ersten Rettungskräfte am Brandort eintrafen, stiegen Rauchwolken aus einen Büroco...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.