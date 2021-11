Inzidenz wieder über 200 : Viele Corona-Infektionen: Bundeswehr soll in Stormarn unterstützen

519 Neuinfizierte in den vergangenen sieben Tage sorgen dafür, dass die Inzidenz in Stormarn jetzt bei 212,6 liegt. Sechs Covid-19 Patienten aus Stormarn liegen auf Intensivstationen im Kreis.

Bad Oldesloe | Die Coronazahlen steigen in Stormarn weiter deutlich an. Am Donnerstag, 25. November, kamen 98 weitere Fälle hinzu. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage jetzt bei 519. Daraus errechnet sich ein Inzidenzwert von 212,6 pro 100 000 Einwohner. Auch wenn der Inzidenzwert nicht mehr der alles entscheidende Wert sei, sei es ...

