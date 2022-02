120 km/h bei Stapelfeld erlaubt : Mit Tempo 206 und ohne Führerschein auf der A1 unterwegs

Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster kontrollierten auf der A1 bei Stapelfeld einen Hamburger nach einem eklatanten Geschwindigkeitsverstoß. Er war 86 km/h zu schnell.

Stapelfeld | Raserei auf der A1 bei Stapelfeld: Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster fiel am Montagnachmittag, 21. Februar, ein Honda Sportwagen auf, der viel zu schnell unterwegs war. Am Steuer saß ein Hamburger, der im Bereich Stapelfeld in Fahrtrichtung Hamburg statt der erlaubten 120 km/h satte 206 km/h auf dem Tacho hatte. Der eklatante Verstoß...

